Доктор Рошаль рассказал, как медики «освобождали» врача, задержанную следователями

«Мы напрямую обратились в Следственный комитет России, они выяснили обстоятельства и оперативно решили вопрос с освобождением», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, комментируя освобождение заведующей поликлиникой Тамары Пермяковой, «допустившей гибель трехлетней девочки» в Кирове.

«Мы не покрываем медиков, если они допустили какую-то ошибку, но вместе с тем мы сторонники объективного разбирательства», – подчеркнул Рошаль.

Леонид Рошаль считает, что врач не должна была специально приходить в квартиру, где проживала девочка, для того, чтобы проверить состояние ее жилищных условий.

«Врач приходит на прием в плановом порядке или по вызову и видит ребенка. Если она замечает антисанитарию или пьяную маму, то, конечно, она сообщает в органы опеки, но специально приходить с проверками она не должна», – заявил Рошаль.

Собеседник также подчеркнул, что в первичном звене и так наблюдается значительный дефицит кадров, на врачах лежат высокие нагрузки, и увеличивать их функционал не следует.

«Объем работы врача и его функционал сейчас резко увеличен. Я иногда говорю, что врачи работают, как загнанные лошади, и вешать на них дополнительные нагрузки, считаю, нет необходимости», – заметил медик.

Рошаль отметил, что число жалоб на врачей растет не только в России, а во всем мире.

«Мы живем в эру электронного оборота фактов и знаний. Из какого-то небольшого города можно написать о том, что врачи – убийцы, на несколько адресов: начиная от СК, кончая президентом России», – пояснил собеседник.

«СМИ и некоторые недобросовестные юристы в этом заинтересованы. Чувствуя запах денег, они раздувают скандалы и создают миф, что все врачи – убийцы в белых халатах, и это недопустимо!» – возмутился Рошаль.

Законностью задержания завполиклиникой в Кирове заинтересовалась прокуратура.

Напомним, заведующую поликлиникой, задержанную после смерти трехлетней девочки, запертой в квартире, отпустили.

Накануне следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Кировской области сообщило о задержании заведующей поликлиникой в рамках уголовного дела о халатности должностных лиц.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, тело трехлетней девочки было обнаружено в одной из квартир в Кирове 20 февраля, ее нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. 21-летняя мать ребенка задержана, ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. По предварительной информации, девочка долго и мучительно умирала от обезвоживания.