Северокорейские СМИ оценили переговоры Ким Чен Ына и Трампа

На переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое достигнут «примечательный сдвиг» для выполнения соглашений, заключенных на сингапурском саммите, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отражающее официальную точку зрения Пхеньяна.

«На переговорах тет-а-тет и переговорах в полном составе главы КНДР и США высоко оценили, что на историческом пути для выполнения сингапурского совместного заявления достигнут примечательный сдвиг, и провели конструктивный и чистосердечный обмен мнениями по практическим вопросам, встающим в открытии нового периода улучшения корейско-американских отношений на основе этого сдвига», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

Подчеркивается, что «приложенные усилия и инициативные меры обеих сторон (…) имеют большое значение для укрепления доверия друг к другу».

При этом агентство не использовало формулировку «приятная встреча тет-а-тет» – такое выражение накануне переговоров употреблялось шесть раз в одной статье.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита. Встреча лидеров завершилась без договоренностей. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс попыталась оправдать провал переговоров в Ханое нежеланием Трампа заключать плохую сделку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил «горькое поражение для Трампа».