Кудрин заявил об отставании России по производительности труда от «развитых стран» на 40 лет

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России производительность труда остается на таком уровне, которого в странах «Большой семерки» достигли к 80-м годам, то есть 30-40 лет назад.

«Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран «Большой семерки», – сказал Кудрин во время Международного Форума труда в Санкт-Петербурге.

По его словам, сейчас Россия по уровню производительности труда находится примерно на уровне Бразилии, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Форума труда.

Кудрин рассказал, что данный показатель надо повышать, не ориентируясь на адресную помощь, которая обходится «в три раза дороже, чем системные меры».

Напомним, президент России Владимир Путин назвал повышение производительности труда одним из четырех приоритетных направлений в развитии российской экономики.