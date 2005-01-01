Телезрители в США массово пожаловались на мужской голый торс на ТВ

В Федеральную комиссию по связи США поступили десятки жалоб на то, что телеканалы во время трансляции супербоула показали обнаженный торс певца из группы Maroon 5 Адама Левина.

Во время выступления в рамках финальной игры Национальной футбольной лиги США музыкант оголил торс. После этого в Федеральную комиссию по связи стали поступать жалобы. Всего было зафиксировано более 50 обращений.

«Это было необязательно и совершенно неприемлемо», – цитирует жалобы телезрителей Esquire.

Недовольные телезрители напомнили, что 15 лет назад на Супербоуле во время выступления Джастин Тимберлейк порвал костюм певицы Джанет Джексон и обнажил ее грудь. Девушка отказалась извиняться и из-за этого финансово пострадала - лишилась нескольких проектов и трансляций песен на радио.

Авторы жалоб призывают наказать солиста Maroon 5, чтобы «соблюсти гендерное равенство».

Своеобразно понятые принципы политкорректности в последнее время часто становятся причиной для скандалов на Западе. Так, на прошлой неделе там назвали расистскими черные угольные маски для очистки пор.