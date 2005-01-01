Психолог назвала причину увеличения числа злых детей в школах

«Если ребенок злой, это означает, что он в депрессии», – заявила газете ВЗГЛЯД психолог, психотерапевт Инна Пасечник, комментируя драку между третьеклассницами, закончившуюся госпитализацией.

«Я подозреваю, что не настолько вырос уровень детской агрессии, сколько эта информация стала более открытой. Теперь в случае травмы школа обязана вызывать скорую помощь, а если приезжает скорая, то случай, как правило, уходит в полицию и его регистрируют», – пояснила психолог.

Изменилось, по мнению Пасечник, и поведение родителей: они привыкли защищать себя, и если раньше родитель не выносил внутренние разборки за рамки разговора с классным руководителем, то сейчас родители любят писать жалобы, ходить к директору и оформлять побои в травмпункте.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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Нет никакого роста



«У этого есть своя проблема: дети могут поссориться, но через короткое время помириться, а родители продолжают ссору и это большая беда», – заметила Пасечник.

Агрессия детей, по мнению эксперта, напрямую связана с изменением образа жизни родителей – дети стали получать меньше внимания, поскольку последние настроены на заработок денег и проводят с детьми меньше времени.

«В воспитании детей стали участвовать няни. Сама по себе няня – это не плохо, но если няня меняется каждые три месяца, то ребенок постоянно находится в тревоге,

ему все время приходится находиться с человеком, с которым он не чувствует себя в безопасности», – пояснила Пасечник.

«Помимо этого ребенок все время скучает по своему родителю, ему не хватает его внимания, ему без него плохо и тоскливо. А когда ребенку плохо, он выражает свое «плохо» в плохом поведении», – добавила она.

Психолог пояснила: если то, что считается депрессией, у взрослых выражается в пониженном настроении и нежелании что-либо делать, то дети в таком состоянии просто становятся злыми.

«Если ребенок злой, это означает, что он в депрессии. Это может быть вариант клинической депрессии, а может быть и субдепрессивным состоянием, когда у ребенка длительное время сниженный фон настроения», – рассказала Пасечник.

По словам эксперта, осложняет состояние детей и повышенное внимание к их школьной неуспеваемости.

«Сегодня все сильно встревожены тем, какое образование дает школа и насколько ребенок в ней успешен, однако большое количество детей идет в нее слишком рано, либо им нужны специальные меры, которые помогли бы им быть более успешными», – заметила Пасечник.

По словам психолога, неуспеваемость часто бывает связана с особенностями развития нервной системы: что-то хорошо развивается, а какие-то познавательные функции остаются дефицитарными, но вместо того, чтобы разобраться в причинах, почему ребенок не справляется с учебой, его начинают прессовать и говорить: ты просто ленишься, тебе нужно больше работать, тебе нужно внимательнее делать уроки.

«В результате ребенок чувствует, что не справляется, у него портится настроение и он становится более агрессивным. К тому же если он не успешен, то учитель, часто сам того не желая, настраивает против него остальных детей и тогда разворачивается история под названием школьная травля, а когда ребенок начинает чувствовать себя в школе несчастным, он переходит к агрессивным действиям и к разбирательству кулаками», – пояснила Пасечник.

Напомним, несколько третьеклассниц из дорогомиловской школы были госпитализированы после конфликта.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург также прокомментировал драку между третье классницами.

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