Психолог назвала причину увеличения числа злых детей в школах

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...

У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
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        • Нет никакого роста

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          Кто виноват в росте агрессии среди школьников?

          Психолог назвала причину увеличения числа злых детей в школах

             28 февраля 2019, 14:29
          Фото: кадр из видео
          Текст: Мария Трубина

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          «Если ребенок злой, это означает, что он в депрессии», – заявила газете ВЗГЛЯД психолог, психотерапевт Инна Пасечник, комментируя драку между третьеклассницами, закончившуюся госпитализацией.

          «Я подозреваю, что не настолько вырос уровень детской агрессии, сколько эта информация стала более открытой. Теперь в случае травмы школа обязана вызывать скорую помощь, а если приезжает скорая, то случай, как правило, уходит в полицию и его регистрируют», – пояснила психолог.

          Изменилось, по мнению Пасечник, и поведение родителей: они привыкли защищать себя, и если раньше родитель не выносил внутренние разборки за рамки разговора с классным руководителем, то сейчас родители любят писать жалобы, ходить к директору и оформлять побои в травмпункте.

          На ваш взгляд

           
          Кто виноват в росте агрессии среди школьников?





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          «У этого есть своя проблема: дети могут поссориться, но через короткое время помириться, а родители продолжают ссору и это большая беда», – заметила Пасечник.

          Агрессия детей, по мнению эксперта, напрямую связана с изменением образа жизни родителей – дети стали получать меньше внимания, поскольку последние настроены на заработок денег и проводят с детьми меньше времени.

          «В воспитании детей стали участвовать няни. Сама по себе няня – это не плохо, но если няня меняется каждые три месяца, то ребенок постоянно находится в тревоге,

          ему все время приходится находиться с человеком, с которым он не чувствует себя в безопасности», – пояснила Пасечник.

          «Помимо этого ребенок все время скучает по своему родителю, ему не хватает его внимания, ему без него плохо и тоскливо. А когда ребенку плохо, он выражает свое «плохо» в плохом поведении», – добавила она.

          Психолог пояснила: если то, что считается депрессией, у взрослых выражается в пониженном настроении и нежелании что-либо делать, то дети в таком состоянии просто становятся злыми.

          «Если ребенок злой, это означает, что он в депрессии. Это может быть вариант клинической депрессии, а может быть и субдепрессивным состоянием, когда у ребенка длительное время сниженный фон настроения», – рассказала Пасечник.

          По словам эксперта, осложняет состояние детей и повышенное внимание к их школьной неуспеваемости.

          «Сегодня все сильно встревожены тем, какое образование дает школа и насколько ребенок в ней успешен, однако большое количество детей идет в нее слишком рано, либо им нужны специальные меры, которые помогли бы им быть более успешными», – заметила Пасечник.

          По словам психолога, неуспеваемость часто бывает связана с особенностями развития нервной системы: что-то хорошо развивается, а какие-то познавательные функции остаются дефицитарными, но вместо того, чтобы разобраться в причинах, почему ребенок не справляется с учебой, его начинают прессовать и говорить: ты просто ленишься, тебе нужно больше работать, тебе нужно внимательнее делать уроки.

          «В результате ребенок чувствует, что не справляется, у него портится настроение и он становится более агрессивным. К тому же если он не успешен, то учитель, часто сам того не желая, настраивает против него остальных детей и тогда разворачивается история под названием школьная травля, а когда ребенок начинает чувствовать себя в школе несчастным, он переходит к агрессивным действиям и к разбирательству кулаками», – пояснила Пасечник.

          Напомним, несколько третьеклассниц из дорогомиловской школы были госпитализированы после конфликта.

          Заслуженный учитель России Евгений Ямбург также прокомментировал драку между третье классницами.

          Ранее МВД констатировало рост подростковой жестокости. 


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