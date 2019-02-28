В России решили создать трехмерную карту Луны

Трехмерную карту рельефа Луны создадут с помощью орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» (КА «Луна-26»), сообщил завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН Роман Бессонов.

Бессонов рассказал, что «на космическом аппарате «Луна-Ресурс» будет стоять стереотопографическая камера, которая должна отснять с орбитального аппарата всю Луну», передает ТАСС.

Это даст возможность «построить трехмерную карту рельефа местности с высоким разрешением».

По его словам, карта поможет выбрать место для посадки, в том числе будущих пилотируемых и автоматических миссий.

«Луна-Ресурс-1» – это орбитальный лунный аппарат, который будет доставлен на окололунную полярную орбиту. Его основная задача – дистанционное исследование поверхности естественного спутника Земли.

Ранее в России задумались о добыче полезных ископаемых на Луне.