Рынска выступила с покаянной речью после смерти Малашенко

Журналистка Божена Рынска после добровольного ухода из жизни ее супруга – сооснователя НТВ Игорь Малашенко – написала пост, в котором признала за собой часть вины за произошедшее.

«Незадолго до смерти Игоря я почему то смотрела фотографии Александра Володина. И на ум приходили слова, не его, а просто мысли. Что вот немцы уничтожили евреев и русских, но и своих тоже сколько полегло. Что у погибших немцев были семьи, и они испытывали дикую боль. Как я сейчас. Агрессия, войны – ни к чему, кроме трагедий для всех участников не приводят», – написала Божена Рынска у себя в Facebook.

«Видит бог, мы войны не хотели. Игорь был готов самого лакомого куска кусок отдать даже. Детям. Но я вступила в войну за справедливость. Я кричала: взвод, в атаку! Мне надо было заниматься Игорем, не войной. Борьба за справедливость разрушила наше счастье», – пишет журналистка.

«Я упустила депрессивный приступ Игоря, потому что я была по уши в войне, – признается она. – Я была измотана войной, и у меня кончились силы его ласкать, прислушиваться к нему, я замкнулась в войне. Он – в своей боли. Вот итог войны. Он мертв. Я почти мертва. Дети несчастливы».

«Не надо войн, – призвала Рынска. – Мне надо было не воевать, а создавать дома защищенность и покой. Я просто сама сломалась в какой то момент. И меня не хватало. Вот к чему приводит война».

Напомним, накануне Божена Рынска также опубликовала развернутый пост относительно произошедшей трагедии, в нем она, в частности, заявила, что боится возвращаться в Россию, а также обвинила в смерти Малашенко его бывшую жену

Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, кому Игорь Малашенко оставил наследство.