Кому Игорь Малашенко оставил наследство?

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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
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Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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          Кому Игорь Малашенко оставил наследство?

          		   26 февраля 2019, 19:30
          Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Квартирный вопрос испортил их» – этот диагноз в равной степени касается и жильцов московских коммуналок булгаковских времен, и наших современников, владельцев недвижимого (и движимого) имущества «люкс-премиум класса». Жизнь создателя одной из самых известных медиаимперий 1990-х, Игоря Малашенко трагически оборвалась в образцово-показательном «раю для богачей» – Сотогранде на юге Испании.

          Человек, который, по сути, сотворил современное российское телевидение, к сожалению, не «уснул, окруженный попечением дорогой и любимой семьи». Завершив свою жизненную карьеру в амплуа мужа «светской обозревательницы» или «светской львицы» Божены Рынской, он покончил с собой в разгар войны между упомянутой львицей и первой женой, Еленой Пивоваровой. От первого брака остались трое взрослых детей, которых, по словам Божены, Елена настраивала против нее.

          Не раз отмечалось: В последнее время Малашенко попадал в новости в основном как участник скандального бракоразводного процесса с Пивоваровой, дотошно освещаемого его новой женой. За многочисленными и запутанными подробностями читатель может обратиться к Facebook Божены. Но достаточно привести одну цитату: «Жили скромно. Почти 200 тысяч долларов стоил адвокат», да и средств у бывшего медиаменеджера осталось «очень мало»: «кот наплакал... 400 тыс. долларов (около 26 млн рублей)».

          Сейчас Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую супругу и заявила, что боится возвращаться в Россию, а сам покойный перед смертью боялся суда и угроз.

          Но если оставить за скобками великую битву первой и второй жен, то – чисто теоретически – вопрос о наследстве Малашенко решается довольно просто.

          При отсутствии завещания «50% достается нынешней супруге, другие 50% делится между супругой и детьми (в равных долях) или прямыми наследниками, такими как родители, если они живы», – пояснил газете ВЗГЛЯД Александр Добровинский, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры».

          Бывшая супруга имеет право претендовать на совместно нажитое имущество, если оно было приобретено в браке и если раздела имущества после развода не произошло, сказал юрист. Добавим, что такой порядок действует при отсутствии брачного контракта.

          Так что, действительно, все довольно просто – достаточно обратиться к Гражданскому кодексу, в первую очередь к статьям 256 и 1142.

          Но, как уже было сказано, Малашенко свел счеты с жизнью в момент дележа имущества с экс-женой. В прессе сообщалось: Елена Пивоварова выдвигала требования – по всей видимости, как на «совместно нажитое» – на 80% имущества и состояния бывшего супруга. Упоминались дом в испанском Сотогранде (где и погиб Малашенко), а также особняк в подмосковном Чигасово (на Рублево-Успенском шоссе), квартиры в Лондоне и где-то в Штатах.

          Для понимания, начнем с рублевской недвижимости. Средняя стоимость «домика» в Чигасово – 24,7 млн рублей, при средней цене за «квадрат» в 102,9 тыс. рублей. Божене Рынской, впрочем, в рублевском доме, судя по всему, не очень нравилось. «Поражают меня люди... Страна быдла, б...дь, – писала «светская львица» в своем блоге. – Проснулась сегодня в 10.00 от шума перфоратора. В Чигасово! В охраняемом поселке!»

          Считается, что стоимость «рядовой квартиры» в Лондоне начинается от 400 тыс. фунтов стерлингов, или примерно от полумиллиона евро. Если же речь идет об особняке, то называются минимальные цены от 1,7 млн фунтов (или от 2 млн евро).

          Что касается испанского наследства, то, по открытым источникам, виллы в Сотогранде продаются от 1,2 млн евро, а если речь идет о доме с видом на море, то нужно автоматически приплюсовать 300–400 тыс. евро.

          С обликом дома можно ознакомиться благодаря журналистам RT.

           

          Божена Рынска в подробных отчетах о тяжбе с «Еленой-гангреной» жаловалась: «Бешеных денег стоит содержание испанского дома, который я умоляла продать, и Игорь соглашался с моими доводами и даже ставил на продажу, но Елена снимала с продажи».

          Сейчас, не исключено, «недвижка» в Сотогранде несколько подешевеет. Жители поселка Сотогранде и власти муниципалитета Сан-Роке в Андалусии (где располагается поселок) уже отказались говорить с журналистами о Малашенко из-за страха «нанести ущерб имиджу». Единственное, что сообщил президент культурной ассоциации Сотогранде Адриан ван Лоон (также, судя по имени, не местный): в поселке проживают еще несколько российских семей, которые перебрались сюда в 1990-е.

          В любом случае следует ожидать, что война за испанское и прочее наследство Малашенко только начинается. 


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