Кому Игорь Малашенко оставил наследство?

«Квартирный вопрос испортил их» – этот диагноз в равной степени касается и жильцов московских коммуналок булгаковских времен, и наших современников, владельцев недвижимого (и движимого) имущества «люкс-премиум класса». Жизнь создателя одной из самых известных медиаимперий 1990-х, Игоря Малашенко трагически оборвалась в образцово-показательном «раю для богачей» – Сотогранде на юге Испании.

Человек, который, по сути, сотворил современное российское телевидение, к сожалению, не «уснул, окруженный попечением дорогой и любимой семьи». Завершив свою жизненную карьеру в амплуа мужа «светской обозревательницы» или «светской львицы» Божены Рынской, он покончил с собой в разгар войны между упомянутой львицей и первой женой, Еленой Пивоваровой. От первого брака остались трое взрослых детей, которых, по словам Божены, Елена настраивала против нее.

Не раз отмечалось: В последнее время Малашенко попадал в новости в основном как участник скандального бракоразводного процесса с Пивоваровой, дотошно освещаемого его новой женой. За многочисленными и запутанными подробностями читатель может обратиться к Facebook Божены. Но достаточно привести одну цитату: «Жили скромно. Почти 200 тысяч долларов стоил адвокат», да и средств у бывшего медиаменеджера осталось «очень мало»: «кот наплакал... 400 тыс. долларов (около 26 млн рублей)».

Сейчас Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую супругу и заявила, что боится возвращаться в Россию, а сам покойный перед смертью боялся суда и угроз.

Но если оставить за скобками великую битву первой и второй жен, то – чисто теоретически – вопрос о наследстве Малашенко решается довольно просто.

При отсутствии завещания «50% достается нынешней супруге, другие 50% делится между супругой и детьми (в равных долях) или прямыми наследниками, такими как родители, если они живы», – пояснил газете ВЗГЛЯД Александр Добровинский, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры».

Бывшая супруга имеет право претендовать на совместно нажитое имущество, если оно было приобретено в браке и если раздела имущества после развода не произошло, сказал юрист. Добавим, что такой порядок действует при отсутствии брачного контракта.

Так что, действительно, все довольно просто – достаточно обратиться к Гражданскому кодексу, в первую очередь к статьям 256 и 1142.

Но, как уже было сказано, Малашенко свел счеты с жизнью в момент дележа имущества с экс-женой. В прессе сообщалось: Елена Пивоварова выдвигала требования – по всей видимости, как на «совместно нажитое» – на 80% имущества и состояния бывшего супруга. Упоминались дом в испанском Сотогранде (где и погиб Малашенко), а также особняк в подмосковном Чигасово (на Рублево-Успенском шоссе), квартиры в Лондоне и где-то в Штатах.

Для понимания, начнем с рублевской недвижимости. Средняя стоимость «домика» в Чигасово – 24,7 млн рублей, при средней цене за «квадрат» в 102,9 тыс. рублей. Божене Рынской, впрочем, в рублевском доме, судя по всему, не очень нравилось. «Поражают меня люди... Страна быдла, б...дь, – писала «светская львица» в своем блоге. – Проснулась сегодня в 10.00 от шума перфоратора. В Чигасово! В охраняемом поселке!»

Считается, что стоимость «рядовой квартиры» в Лондоне начинается от 400 тыс. фунтов стерлингов, или примерно от полумиллиона евро. Если же речь идет об особняке, то называются минимальные цены от 1,7 млн фунтов (или от 2 млн евро).

Что касается испанского наследства, то, по открытым источникам, виллы в Сотогранде продаются от 1,2 млн евро, а если речь идет о доме с видом на море, то нужно автоматически приплюсовать 300–400 тыс. евро.

С обликом дома можно ознакомиться благодаря журналистам RT.

Божена Рынска в подробных отчетах о тяжбе с «Еленой-гангреной» жаловалась: «Бешеных денег стоит содержание испанского дома, который я умоляла продать, и Игорь соглашался с моими доводами и даже ставил на продажу, но Елена снимала с продажи».

Сейчас, не исключено, «недвижка» в Сотогранде несколько подешевеет. Жители поселка Сотогранде и власти муниципалитета Сан-Роке в Андалусии (где располагается поселок) уже отказались говорить с журналистами о Малашенко из-за страха «нанести ущерб имиджу». Единственное, что сообщил президент культурной ассоциации Сотогранде Адриан ван Лоон (также, судя по имени, не местный): в поселке проживают еще несколько российских семей, которые перебрались сюда в 1990-е.

В любом случае следует ожидать, что война за испанское и прочее наследство Малашенко только начинается.