Отставку главы МИД Ирана назвали предвестником потрясений на всем Ближнем Востоке

«Отставка Зарифа – это очень тревожный симптом. Курс Ирана несомненно ожесточится. И первые скрипки будут играть не реформаторы, как сейчас, а радикалы, антизападники», – сказал газете ВЗГЛЯД иранист Владимир Сажин, комментируя уход в отставку с поста иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, которое, по его мнению, важно для всего Ближнего Востока.

Сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин, лично знакомый с Мохаммадом Джавадом Зарифом, связывает его отставку с поста главы внешнеполитического ведомства Ирана с тем, что в стране начали доминировать идеи антизападников и политиков радикальных взглядов, что в корне противоречит взглядам не только Зарифа, но и президента страны Хасана Роухани. Ситуация кардинальным образом изменилась после решения президента США Дональда Трампа выйти из «ядерной сделки» с Тегераном.

«Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то есть из ядерной сделки, и введение санкций против Ирана, очень обострили внутриполитическую ситуацию в стране. Противники президента Роухани, который в масштабах Ирана считается относительно либеральным политиком, воспользовались этой ситуацией, чтобы лишить его возможности проводить ту политику, которую он предначертал, начиная с подписания СВПД. Все идеи Роухани рушатся из-за Трампа», – пояснил Сажин.

Зариф, подчеркнул эксперт, сыграл огромную роль в заключении ядерного соглашения с Вашингтоном, был сторонником идей Роухани и «подвергался сильнейшему давлению со стороны своих оппонентов». Если в Иране еще какое-то время надеялись, что сделка будет продолжать действовать в отношениях со странами Евросоюза в некоем другом формате без участия США, то теперь начали рушиться и эти надежды. Отказ от соглашения будет означать прекращение контроля со стороны МАГАТЭ и международного сообщества в целом, что еще больше усилит внутри страны позиции радикально настроенных политиков.

«Иран уже сейчас находится в сложном экономическом положении из-за американских санкций. Все это, безусловно, дало основания оппонентам Зарифа как следует ударить по нему, что они и сделали. Отставка Зарифа – это очень тревожный симптом... Курс Ирана несомненно ожесточится. И первые скрипки будут играть не реформаторы, как сейчас, а радикалы, антизападники. Эта отставка – очень важный сигнал о том, что политика Ирана будет радикально изменяться», – добавил Сажин.

Эксперт пояснил, что подобные перемены в Иране негативно отразятся на всем Ближнем Востоке, «потому что в Тегеране берут верх самые оголтелые противники всякого диалога с Западом». «Это очень плохой симптом не только для будущего Ирана, но и всего региона», – подытожил Владимир Сажин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о своей отставке Зариф, который был архитектором договоренностей с международным сообществом по иранской ядерной программе, заявил накануне. Чиновник поблагодарил «дорогой и смелый» народ и руководство Ирана «за великодушие» и «за последние 67 месяцев». «Будьте счастливы и достойны», – сказал Зариф.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Роухани и Зарифа «подставными лицами коррумпированной религиозной мафии». Госдеп отметил, что «все окончательные решения принимает (аятолла) Хаменеи». США не собираются менять свою политику в отношении Ирана.