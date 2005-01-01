Зариф объявил об отставке с поста главы МИД Ирана

Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который был архитектором договоренностей с международным сообществом по иранской ядерной программе, сообщил, что уходит с должности главы МИДа.

Он поблагодарил «дорогой и смелый» народ и руководство Ирана «за великодушие» и «за последние 67 месяцев». Зариф принес извинения «за неспособность продолжать службу», а также за «недостатки», которые были в работе.

«Будьте счастливы и достойны», – приводит его слова РИА «Новости».

Сотрудники МИД Ирана не знают о возможных причинах отставки Зарифа, сказал его помощник Аббас Мусави.

Источник в парламенте Ирана сообщил, что депутаты обсудят отставку на заседании во вторник.

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези сообщил, что Хасан Роухани пока не принял отставку.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Роухани и Зарифа «подставными лицами коррумпированной религиозной мафии». Госдеп отметил, что «все окончательные решения принимает (аятолла) Хаменеи». США не собираются менять свою политику в отношении Ирана. Помпео заявил, что иранский «режим должен вести себя как нормальная страна и уважать свой народ».

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.