Консультант магазина электроники в Татарстане сломал челюсть покупателю

Консультант магазина «М.Видео» в Татарстане сломал челюсть посетителю магазина, который пришел покупать компьютерную мышь, сообщают СМИ.

Конфликт произошел в Набережных Челнах, в торговом центре Sunrise City, передает портал Chelny-biz.

Мужчина попросил помощи у консультанта и спросил, для чего на девайсе находится дополнительная кнопка, тот не смог точно ответить на вопрос и высказал предположение, поясняет портал.

Между ними начался конфликт, сотрудник магазина попросил покупателя «выйти поговорить» на улицу. Там между ними произошла драка. Пострадавший отметил, что в какой-то момент работник магазина достал нож, после чего покупатель убежал к своему авто.

Правозащитник Эдуард Сыртланов сообщил изданию, что покупатель лежит в больнице со сломанной челюстью.

«Пока тяжесть вреда не установлена. Материалы проверки находятся в отделе полиции «Центральный». Дело пока не возбуждено. Учитывая, что сломана челюсть, скорее всего, это будет статья 112 – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – заключил правозащитник.

21 февраля в Москве школьник сломал на перемене сверстнице челюсть, девочку госпитализировали.