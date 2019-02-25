Беглов поручил перевести детские поликлиники Петербурга на новый стандарт

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил перевести детские поликлиники города на стандарт «бережливой поликлиники» к началу 2020 года.

«Все необходимое сделаем для того, чтобы наши детишки не стояли в очередях. Президент поставил задачу перевести к 2021 году все детские поликлиники на высокие стандарты «бережливых поликлиник». Петербург в этой сфере может работать быстрее. Поэтому поручаю выполнить эту задачу уже к началу следующего года», – сказал Беглов, передает ТАСС.

Для выполнения этой задачи необходимо предусмотреть все необходимые финансовые ресурсы, отметил глава города, обращаясь к вице-губернатору Евгению Елину. «Стыдно называться Северной столицей России, если мы не обеспечим всех без исключения жителей доступной и качественной медицинской помощью», – сказал Беглов.

20 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник». Благодаря реализации этой модели работы поликлиник сокращаются очереди к врачам, ненужные хождения по кабинетам, объемы бумажной работы у врачей и лабораторий уменьшаются, а время приема, наоборот, увеличивается, снижается вероятность заболеть в поликлинике, так как потоки больных и здоровых людей разделены.

В Санкт-Петербурге за минувший год за счет реализации проекта по внедрению стандартов «бережливой поликлиники», по данным городского комитета по здравоохранению, в модернизированных поликлиниках удалось существенно сократить время ожидания пациентами приема к участковому врачу-терапевту – с 40 до 19 минут. Вместе с тем троекратно уменьшилось и время ожидания при обращении в регистратуру – с 27 до 7,5 минуты.

«По итогам за 2018 год удовлетворенность населения организацией и проведением диспансеризации увеличилась с 47% до 70% за счет сокращения времени ее прохождения», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2017 году, когда пилотный проект начал реализовываться в Петербурге, в нем принимало участие две поликлиники. «Они были успешно модернизированы, это показало хороший результат, и дальше мы начали эти «бережливые поликлиники» тиражировать», – пояснили в комитете. В 2018 году их количество увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских), а в 2019 году оно достигло 68 (35 – для взрослых и 33 – для детей), что составляет почти треть от общего числа поликлиник города (всего их 185).