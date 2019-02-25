Зеленский предложил украинцам сформировать его кабмин

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский предложил жителям страны самостоятельно определить кандидатов на должности членов правительства и премьер-министра, которые займут посты в случае его победы.

«Сейчас следующий шаг: «команда мечты». Предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой Службы безопасности, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе», – передает слова Зеленского ТАСС.

Предложения можно размещать в соцсетях политика или на специально созданном сайте.

Также Зеленский призывает отказаться от практики ставить на высокопоставленные должности людей из окружения президента и его друзей.

«Почему так происходит уже 28 лет?», – возмутился шоумен.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, на втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и зачем хочет стать новым президентом Украины.