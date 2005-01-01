Серебряков понадеялся на новые роли в России после скандального высказывания

Актер Алексей Серебряков выразил надежду, его высказывания о «псевдопатриотизме» россиян не помешают ему сниматься в России.

«Хочется верить, что мои высказывания никак не повлияют на мои съемки в России, и мне не выпишут «черный билет», «черную метку», и дадут возможность работать», – цитирует Серебрякова ТАСС.

Он заявил, что воспринимает шумиху вокруг его высказываний «как бред» и не понимает, почему разгорелся скандал.

«Три месяца назад я был в Лондоне и разговаривал со студентами Экономической школы. Сейчас вдруг всплыла какая-то цитата, из-за которой меня опять начали поливать грязью. Я – российский гражданин, у меня есть гражданская позиция, которую я иногда высказываю, не вижу в этом ничего страшного», – добавил актер.

Он пояснил, что его фраза о «псевдопатриотизме» была вырвана из контекста и опроверг сведения о том, что он постоянно живет в Канаде. «Моя семья живет в Канаде, потому что мои дети учатся там в школе. А я живу здесь, иногда туда приезжаю», – уточнил Серебряков.

Напомним, Серебряков обвинил российское правительство в разжигании войн в Чечне, Сирии, Грузии, на Украине и в Африке. Также он обвинил граждан России за «псевдопатриотизм».

Его раскритиковал певец Юрий Лоза и предложил не давать ему роли в российских фильмах. Актер Дмитрий Дюжев заявил, что его коллега может говорить, что хочет, поскольку он не политик. Актер Алексей Панин согласился с высказыванием Серебрякова.