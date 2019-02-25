С карты пассажирки такси сняли 60 тыс. рублей

Водитель такси снял с карты потерпевшей деньги, довезя ее от аэропорта до гостиницы в центре Москвы.

Гражданка 1991 года рождения совершала поездку до отеля по адресу: Театральный проезд, дом 3.

Водитель снял деньги, использовав мобильное приложение на ее телефоне, под видом оплаты проезда переведя на свой счет 60 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По данному случаю идет следственная проверка.

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