Клиентов Сбербанка стали чаще обманывать

Сбербанк зафиксировал рост количества мошенничеств против своих клиентов с использованием методов социальной инженерии, сказал заместитель правления ПАО «Сбербанк России» Станислав Кузнецов

Только за последние 6 месяцев количество таких преступлений возросло на 30-40%, передает РИА «Новости». Как отметил Кузнецов, каждую неделю Сбербанк фиксирует более 13 тысяч случаев. При этом он подчеркнул, что чаще всего клиенты сами переводят свои деньги кибермошенникам.

Также Кузнецов сообщил, что в последнее время Сбербанк все чаще сталкивается с новым видом мошенничества, когда преступники звонят с номеров банка, представляясь его сотрудниками. Он заявил, что Сбербанк попросил Роскомнадзор проверить и запретить сайты с информацией о программах, позволяющих подменять номера телефонов и совершать звонки от имени сотрудников банка. По словам Кузнецова, в интернете существуют несколько десятков ресурсов, продающих дешевые программы по подмене номеров.

О наличии проблемы мошенничества в отношении своих клиентов Сбербанк заявлял в конце января, отметив, что эти случаи нередки и в других банках.