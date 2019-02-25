Агентство Moody's назвало основные риски для экономики России

Основными рисками для российской экономики, по мнению экспертов Moody's, являются отток капитала, доминирование государства, низкое качество госинститутов и сокращение численности трудоспособного населения.

Основным внешним риском для экономики России является отток капитала. По данным Центробанка России, чистый отток капитала из страны за 2018 год достиг 67,5 млрд долларов, увеличившись в 2,7 раза, приводит РБК выдержки из Moody's.

В числе других рисков названы государственное доминирование в экономике, низкое качество государственных институтов, и сокращение численности трудоспособного населения. Аналитики Moody's также считают высокой вероятность того, что в скором времени Конгресс США введет новые санкции в отношении Москвы. Эксперты допускают, что американским инвесторам запретят покупать российские гособлигации и бумаги ряда госбанков, а также владеть ими.

Кроме того, авторы доклада отметили «неорганизованную смену режима» в стране как «отдаленный, но осязаемый внутриполитический риск». Ранее агентство не упоминало возможные проблемы при смене власти в России.

Между тем, 8 февраля Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня «Baa3», отметив «надежные государственные финансы и внешние показатели». В январе S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне.