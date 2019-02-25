ФСИН опровергла сообщения об увольнении начальника колонии, где сидел Цеповяз

В пресс-службе управления ФСИН России по Амурской области не подтвердили сообщение члена комиссии Общественной палаты Дмитрия Носова об отстранении от должности руководителя колонии строгого режима, где содержался Вячеслав Цеповяз.

В ведомстве подчеркнули, что действительности соответствуют данные на официальном сайте УФСИН по региону. «В настоящее время начальник ИК-3 находится в отпуске. Это официальный комментарий», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе управления.

Ранее Носов проинспектировал исправительную колонию строгого режима в селе Среднебелая, чтобы проверить, в каких условиях там содержался Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. По словам Носова, которые привела Общественная палата, «начальник колонии уже отстранен от своей должности».

В колонии, где отбывал наказание осужденный, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Позднее опубликовали новое видео, на котором видно, что у осужденных есть отдельный душ, пасека, огород, беседка и здание для отдыха.