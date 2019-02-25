Лавров указал на позитивные сдвиги в вопросе ядерной проблемы Корейского полуострова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник выступил на конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире», в ходе которой заявил о позитивных сдвигах в вопросе урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

«В вопросе ядерной проблемы Корейского полуострова есть позитивные сдвиги, но она далеко не решена», – приводит его слова ТАСС.

Лавров также сказал, что становление новой полицентричной системы международных отношений займет десятилетия, но приведет к формированию более стабильной и безопасной модели мироустройства.

Говоря о дискуссиях вокруг постбиполярного этапа развития мира, Лавров отметил, что согласен с теми, кто считает, что период пертурбаций пройдет. «Он будет длительным, ведь это становление эпохи, короткими такие вещи не бывают. Но то, что в итоге мы должны получить гораздо более надежную систему, безопасную, более расположенную к тому, чтобы страны пользовались ее возможностями для экономического и социального развития, у меня нет никаких сомнений», – выразил уверенность глава МИД России.

Лавров также сообщил, что Россия пригласила страны Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к банку данных об иностранных террористах для отслеживания их трансграничных перемещений.