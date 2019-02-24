ЕС отказался отдать планету в собственность отдельных государств

Европейский союз твердо придерживается принципа мультилатерализма в международных отношениях, планета Земля не является собственностью отдельных государств, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«В этом все более сужающемся, все более хрупком и все более сложном мире необходимость нашего сотрудничества становится все более насущной», – приводит его слова РИА «Новости».

«Европейский союз как партнер выступает в защиту мультилатерализма, потому что наша планета принадлежит всем, а не некоторым», – добавил он, выступая на открытии первого саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Евросоюза в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.

Во встрече на высшем уровне принимают участие порядка 20 европейских и большинство арабских лидеров.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что Европа начинает выдвигать США собственные условия по поводу безопасности и суверенитета.