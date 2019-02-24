Сбивший пешеходов на Невском проспекте водитель оказался без прав и пьяным

Водитель, в ночь на воскресенье сбивший насмерть двух пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, был лишен прав на управление автомобилем еще в ноябре 2018 года; кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Установлено, что мужчина лишен права управления транспортным средством еще в ноябре 2018 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

30-летний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на пятерых пешеходов, говорится в сообщении. Отмечается, что на месте погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, еще трое граждан были госпитализированы.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате наезда внедорожника BMW X6 на толпу людей в Петербурге погибли американец и москвичка.