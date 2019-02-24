В центре Петербурга внедорожник сбил группу пешеходов на тротуаре

На Невском проспекте Санкт-Петербурга автомобиль BMW Х6 совершил выезд на тротуар, сбив группу пешеходов, двое из которых погибли на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга, у здания бизнес-центра «Невский Плаза», недалеко от станции метро «Маяковская», передает ТАСС.

«По предварительной информации 24 февраля 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, мужчина 1989 года рождения, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов», – сообщили в региональном главке.

В результате ДТП двое мужчин погибли на месте от полученных травм, трем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка. Личности пострадавших устанавливаются.

Напомним, в начале февраля в Санкт-Петербурге водитель «Мерседеса» сбил у метро пешехода, после чего засунул тело в багажник и скрылся.