В резонансном ДТП на Невском проспекте погиб американец

В результате наезда внедорожника BMW X6 на толпу людей на Невском проспекте погибли гражданин США и жительница Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Один из погибших – гражданин США 1978 года рождения», – передает слова источника ТАСС.

Еще одной погибшей оказалась 39-летняя жительница Москвы, добавил источник.

Водитель был задержан, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в ночь на воскресенье водитель на BMW X6 влетел в людей, шедших по Невскому проспекту. Два человека погибли, трое пострадали. В Сети появилось видео аварии.