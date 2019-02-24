Опубликовано видео наезда пьяного водителя на людей на Невском проспекте

В Сети появилось видео наезда внедорожника BMW X6 на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге, в результате которого два человека погибли, еще трое пострадали.

Видео публикует Mash. По данным портала, за рулем BMW X6 находился Мурат Касымов в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте Санкт-Петербурга автомобиль BMW Х6 совершил выезд на тротуар, сбив группу пешеходов. Два человека погибли, трое травмированы.