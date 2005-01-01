Американские СМИ: Российский беспилотник-камикадзе изменит мир

Концерт «Калашников», создавший культовый автомат АК-47, на выставке вооружений IDEX-2019 представил новое оружие, способное «изменить мир», пишет американское издание Washington Post о летательном аппарате KYB – так называемом беспилотнике-камикадзе.

У разработки есть все возможности, чтобы произвести революцию в военном деле, считают эксперты издания. «Несмотря на то, что в ходе выставки крошечный беспилотник был незаметен за танками, бронетехникой и истребителями, он имеет такой же потенциал для изменения характера войны, как и его «родственник» АК-47», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

KYB способен развивать скорость до 130 километров в час и находиться в небе до получаса. Его полезная нагрузка составляет порядка 3 килограммов. Прост в эксплуатации, эффективен и, как ожидается, будет недорогим.

Профессор международных отношений Университета Иллинойса Николас Гроссман, слова которого приводит WP, отметил, что покупатель этой разработки получит возможность управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, «за исключением некоторых самых умных бомб США».

17 февраля концерн «Калашников» (входит в Ростех) на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби показал беспилотный летательный аппарат KYB, который способен взрываться при достижении цели.