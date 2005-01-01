Госдеп обвинил «головорезов Мадуро» в нападении на мирных жителей в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с обвинениями в адрес сторонников венесуэльского лидера Николаса Мадуро, назвав их «головорезами», якобы совершившими нападения на мирных жителей в Венесуэле, закончившиеся смертями и ранениями.

«США осуждают нападения на мирных жителей в Венесуэле, совершенные головорезами Мадуро. Эти нападения привели к смертям и ранениям», – написал шеф американской дипломатии в своем Twitter.

Глава Госдепа «выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этих преступных действий». «Мы присоединяемся к их требованию [о восстановлении] справедливости», – заключил Помпео.

США, продолжил Помпео, «осуждают отказ Мадуро» пропустить конвой с гуманитарной помощью на территорию Венесуэлы. Он назвал «отвратительными» изображения горящих грузовиков с так называемой «гуманитарной помощью».

«В то время как [лидер венесуэльской оппозиции] Хуан Гуайдо возглавляет усилия по доставке помощи людям, Мадуро посылает вооруженные банды, чтобы атаковать невинных граждан», – считает глава Госдепартамента США

К своим сообщениям Помпео прикрепил фотографии того, как венесуэльская оппозиция пыталась прорваться через границу с Колумбией на грузовиках.

Напомним, после появления сообщений о жертвах столкновений у границ Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо обвинил сторонников президента Николаса Мадуро в «резне венесуэльцев», а оппозиция заявила о сожжении «гуманитарной помощи» полицией.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.