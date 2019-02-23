Строящийся ледокол «Урал» загорелся в Петербурге

Пожар произошел на ледоколе «Урал», который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном МЧС.

Возгорание началось на второй палубе. Загорелись два погонных метра пластиковой трубы воздуховода, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

Судно находилось на стапеле в процессе формирования металлического корпуса.

В результате происшествия никто не пострадал. В 1:42 пожар ликвидировали.

В ноябре в Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин», который должен был стать самым мощным в мире неатомным ледоколом. Пожар охватил 300 квадратных метров, пострадали два человека. По оценке СК, ущерб от пожара превысил 1,5 млн рублей.