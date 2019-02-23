Болтон отменил консультации с Сеулом перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отменил визит в Южную Корею, планировавшийся для проведения консультаций с Сеулом перед встречей главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме.

По сведениям источника Ренхап в Белом доме, «Болтон отменил свою поездку в Республику Корея, чтобы сфокусироваться на событиях в Венесуэле», передает ТАСС.

О планируемом визите Болтона в Сеул для проведения консультаций перед саммитом США и КНДР во Вьетнаме сообщал телеканал CNN.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое не намерен обсуждать вывод какой-либо части американского воинского контингента из Южной Кореи.

Напомним, вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама 27 – 28 февраля.