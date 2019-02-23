Госдеп отказался признавать поставки оружия венесуэльской оппозиции

Представитель Госдепартамента США отказался признавать истинность заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Соединенные Штаты и НАТО прорабатывают закупку вооружений в одной из стран Восточной Европы для снабжения венесуэльской оппозиции.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что данные о закупках и поставках американскими компаниями оружия венесуэльской оппозиции «просто абсурдны», передает ТАСС.

«Любые заявления о том, что эти поставки не являются гуманитарной помощью, просто абсурдны», – заявили в Госдепе.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планах США с помощью Украины поставить оружие венесуэльской оппозиции.

Напомним также, в пятницу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал указ о разрешении на ввоз в Боливарианскую Республику гуманитарной помощи.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.