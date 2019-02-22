В Донбассе при взрыве мины погибли трое украинских солдат

Трое украинцев погибли 21 февраля в результате взрыва мины на подконтрольной Украине территории Донбасса рядом с поселком Крымское, заявили в управлении народной милиции Луганской народной республики.

Взрыв бомбы произошел после наезда на мину автомобиля «Урал», перевозившего боеприпасы к противотанковым ракетным комплексам, передает ТАСС.

Сообщается, что взрывное устройство было установлено военнослужащими ВСУ. Возгорание грузовика спровоцировало детонацию боеприпасов. Все погибшие в момент взрыва находились в кабине автомобиля.

Также отмечается, что за последние полгода небоевые потери ВСУ составили 43 человека, при этом еще 600 военнослужащих дезертировали.

В сентябре прошлого года трое украинских силовиков подорвались на собственном минном заграждении, осуществляя смену личного состава.