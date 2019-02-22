Тимошенко пригрозила Порошенко массовыми протестами

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко допустила возможность массовых протестов украинцев в случае, если сторона действующего украинского президента Петра Порошенко пойдет на масштабную фальсификацию результатов выборов.

«Я вижу, что украинской народ ненавидит нынешнюю власть, есть жесткое непринятие президента и всего его руководства», – приводит ее слова ТАСС.

«Я могу предвидеть, что если президент [Украины Порошенко] будет использовать силовые структуры, административный ресурс, организовывать массовый подкуп избирателей, использовать на это деньги государственного бюджета, то есть если Порошенко попробует купить выборы, то украинцы этого не допустят», – добавила она.

Говоря о возможности нового Майдана, Тимошенко выразила уверенность в «способности украинцев бороться за право быть европейской страной и за право свободно жить».

По ее словам, Порошенко уже использует технологии по фальсификации выборов. В частности, по ее словам, к таким методам относится регистрация почти 30 технических кандидатов в президенты (общее число зарегистрированных претендентов – 44 человека), манипуляции с реестром избирателей, массовый подкуп избирателей, использование силовых структур для давления на своих конкурентов.

Кроме того, Тимошенко сказала, что команда Порошенко занимается систематическим подкупом избирателей, организовывает особую схему формирования избирательных комиссий, которая приведет к его победе на президентских выборах.

По мнению Тимошенко, Порошенко «и близко не попадает» во второй тур президентских выборов. «Они хотят сейчас фальшивой и купленной социологией легализировать будущий подкуп и фальсификацию выборов. Мы знаем реальное состояние дел», – подчеркнула она.

Ранее украинские СМИ раскрыли систему Порошенко по массовому подкупу избирателей.

В начале февраля кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Порошенко потратит 2 млрд гривен (около 74 млн долларов) из бюджета страны на подкуп избирателей.