Названы причины затопления Тушинского тоннеля

Причиной промыва дамбы и затопления Тушинского тоннеля в январе могли стать работы по строительству его третьей очереди в 2000 году.

Таковы предварительные итоги работы по расследованию причин аварии, сообщил ТАСС глава ФГБУ «Канал им. Москвы» Герман Елянюшкин.

«По предварительным данным, полученным в ходе изыскательских работ, причиной промыва дамбы могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля», – сказал он. Окончательную же причину призвана установить межведомственная комиссия.

В настоящее время ФГБУ обследует, проектирует и восстанавливает аварийный участок дамбы.

10 января в ходе обвала грунта образовалась промоина, через которую хлынул поток воды и глины на проезжую часть тоннеля. Пострадавших не было, но движение парализовало на восемь часов.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что затопление могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе.