США показали новый истребитель F-21

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила истребитель F-21, предназначенный специально для вооруженных сил Индии.

В сообщении компании говорится, что сборка и выпуск нового самолета будет производиться на территории Индии совместно с индийской корпорацией Tata. При этом часть комплектующих будут американскими, передает РИА «Новости».

Новый самолет для Индии «позволит стране интегрироваться в крупнейшую мировую экосистему истребителей, и позволит ей сотрудничать с крупнейшей в мире компанией в сфере оборонных вооружений», заявили в компании.

В января компания Lockheed Martin выражала надежду на то, что получит более чем 20 млрд долларов за счет переноса производства истребителей F-16 на завод в Индии.