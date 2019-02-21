Друг умершей звезды «Глухаря» рассказал об ужасном отношении врачей к актрисе

Друг покойной актрисы Дарьи Егорычевой рассказал об ужасном «за гранью добра и зла» и пренебрежительном отношении врачей к артистке во время болезни.

«У нас ужасная система здравоохранения. Это за гранью добра и зла. Терапия, препараты стоят очень дорого. Кроме того, никакой психологической помощи пациенту не оказывают, иногда даже относятся к нему пренебрежительно. Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: «Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете», вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Это как минимум бесчеловечно. Совсем недавно мы вызывали платный реанимобиль – и Дашу просто уронили во время транспортировки», – приводит «Московский комсомолец» слова своего собеседника.

Он рассказал, что актриса стеснялась своей болезни и не хотела никого просить о помощи. Группу поддержки друзья Егорычевой создали только в начале февраля. Люди помогали, переводили деньги, а сама артистка вскоре должна была отправиться на лечение в Израиль.

Также друг Егорычевой сообщил, что она до последнего верила в свое выздоровление, несмотря на вырезанное легкое и тяжелые последствия: подозрение на микроинсульт, частичную потерю зрения и болезненные ощущения в костях из-за метастазов.

Напомним, звезда сериалов «Глухарь», «Темная ночь» и «Тайны института благородных девиц» и актриса театра Маяковского Егорычева умерла от рака в ночь на 21 февраля в возрасте 37 лет.