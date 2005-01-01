Актриса популярного российского сериала умерла в 37 лет

В Москве в ночь на 21 февраля умерла актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу «Глухарь».

Женщина скончалась в возрасте 37 лет, передает ТАСС.

Сообщается, что Егорычева была больна раком легких, диагностированным в 2012 году. За это время актриса перенесла две операции и несколько химиотерапий.

Егорычева родилась в 1981 году в Москве. Играла в театре «У Никитских ворот» и Театре Маяковского в постановках «Бедная Лиза», «Золотой тюльпан Фанфана», «День рождения кота Леопольда» и др. Кинодебют Егорычевой состоялся в фильме «Моя граница». Телезрителям знакома по ролям в сериалах «Темная ночь» и «Глухарь».