Лавров рассказал о проработке вариантов продолжения «Турецкого потока» по суше

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что прорабатываются варианты продолжения газопровода «Турецкий поток» по суше.

«По намеченному графику продолжается и строительство «Турецкого потока», прорабатываются варианты продолжения сухопутной транзитной нитки этого газопровода в европейском направлении. Естественно, с учетом печальных уроков «Южного потока» для принятия окончательного решения потребуются железобетонные юридические гарантии со стороны Еврокомиссии», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова с брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

«Турецкий поток» планируется запустить до конца 2019 года. Газопровод будет состоять из двух ниток, одна из которых предназначена для Турции, а вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее стало известно, что в реализации проекта «Турецкий поток» захотела принять участие Греция.