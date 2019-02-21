В Алжире во время учебного полета упал Су-24

Минобороны Алжира сообщило, что в провинции Тиарет на западе страны потерпел крушение бомбардировщик Су-24, погиб пилот и его помощник.

Инцидент произошел вечером 20 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на алжирские СМИ.

Изначально сообщалось, что авиакатастрофа произошла с вертолетом, но позднее информацию уточнили.

Отмечается, что машина упала в незаселенном сельскохозяйственном районе, экипаж проводил учебный полет. Военные на данный момент ведут расследование.