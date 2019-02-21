Путин проведет встречи по поручениям в послании Федеральному Собранию

Президент Владимир Путин 21 февраля проведет ряд встреч по поручениям, оглашенным в послании Федеральному Собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Несколько рабочих встреч у Путина предусмотрено в плане формулирования перечня поручений по посланию. На этом в ближайшие дни будет полностью концентрироваться работа президента», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Также президент проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

«Публичным станет его общение с губернатором Новгородской области Никитиным. Традиционное общение с главами регионов и плюс по следам послания», – уточнил пресс-секретарь.

А темой совещания Путина с членами правительства на следующей неделе может стать Арктика, добавил Песков.

В послании Федеральному Собранию Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике. Президент объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям; предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», по которой по 1 млн рублей получат педагоги, переезжающие в малые города и села; потребовал индексировать пенсии.