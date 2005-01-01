Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, случайно превысил скорость звука, сообщил журнал Popular Mechanics.

На высоте около 11 километров самолет Boeing 787-9 Dreamliner попал в высотное струйное течение и за счет этого смог развить скорость в 1 тыс. 285 километров в час, в то время как на этой высоте скорость звука составляет 1 тыс. 62 километра в час, а обычная скорость такого авиалайнера составляет 902 километра в час, передает РИА «Новости».

Несмотря на такое ускорение, самолет прибыл в Лондон лишь на 48 минут раньше положенного времени.

Пилот этого самолета Питер Джеймс сообщил, что никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал такого попутного ветра.