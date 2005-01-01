Порошенко «насчитал» в Донбассе почти 500 российских танков

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что у якобы находящихся в Донбассе «российских вооруженных формирований» танков больше, чем у стран Европы.

По версии Киева, речь идет о 496 танках, передает УНИАН.

«Для вашей информации: это количество больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии», – заявил Порошенко во время выступления на прениях Генассамблеи ООН.

Кроме того, украинская сторона «нашла» в Донбассе российские БТР (938 единиц, если верить Порошенко), РСЗО (138), артиллерийские системы (776).

Порошенко заявил, что в результате Украина стала «реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии».