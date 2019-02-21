Американца Бузюкова задержали в США за отмывание денег и перевод их в Россию

В США задержан американец Игорь Бузюков, его подозревают в отмывании 8,5 млн долларов и переводе этих денег в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси.

Сообщается, что 51-летний Бузюков отмывал деньги «через взлом бизнес-счетов» клиентов компании в Калифорнии, действовал он при этом вместе с сообщниками, передает РИА «Новости».

Преступники просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету клиентов компании еще один, который «контролировался некоей корпорацией, зарегистрированной на имя Бузюкова во Флориде».

Бузюкову грозит тюремный срок до 20 лет и штраф в 500 тыс. долларов.