Олимпиаду Open Doors назвали способом привлечь лояльных России иностранцев

«Мы рассматриваем эту олимпиаду как возможность воспитания талантов, лояльных России. Потенциально они могли бы оставаться в российской экономике, приносить потом пользу стране», – сказала газете ВЗГЛЯД Ирина Карелина, организатор Open Doors среди зарубежных студентов. В четверг начался второй этап этой олимпиады.

В четверг в Москве открылся второй этап международной олимпиады Open Doors среди зарубежных студентов – абитуриентов магистратур российских вузов. Они выполняют задания по психологии, филологии и химии. По ее итогам победители и призеры могут рассчитывать на получение магистерского образования в лучших российских университетах, для этой цели наше правительство выделяет квоты.

Для победителей и призеров олимпиады действует система «одного окна»: абитуриент может выбрать любой из 500 университетов России, включая 21 ведущий университет. Обучение возможно на английском или русском языке.

Как рассказала один из авторов концепции олимпиады, старший директор по стратегическому развитию ВШЭ, исполнительный директор Ассоциации «Глобальные университеты» Ирина Карелина, результаты будут известны только после того, как жюри многократно проверит все работы. Всего предусмотрено три уровня проверки.

«Эта олимпиада неслучайно нацелена на абитуриентов магистратуры. Мы консолидировали усилия нескольких университетов, потому что именно уровень магистратуры предусматривает четкую профессиональную ориентацию. Люди идут в магистратуру профессионально более осознанно. Те, кто заканчивает магистратуру, имеет более тесные исследовательские связи среди ученых», – пояснила Карелина.

По ее словам, иностранные студенты признаются, что им нравится учиться в России и с энтузиазмом реагируют на те возможности, которые предлагают им вузы.

«В перспективе эти ребята будут лояльны не только к российскому образованию, но и к России в целом», –

уверена Карелина.

Она назвала общемировой тенденцией желание студентов большинства развивающихся стран получать образование за рубежом. Этому способствуют обучающие программы «открытых границ», благодаря которым студенты сами выбирают страну и вуз.

«Сейчас очевиден приоритет в пользу азиатских стран. В Узбекистане, Таджикистане, Киргизии открыты новые проекты, где государство дает выпускникам гранты на образование в России. Такую же активность проявляют Корея, Китай, Индия. Например, в Индии возник большой спрос на российские медицинские специальности», – отметила Карелина.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале недели закончился первый тур международной олимпиады Open Doors, в котором приняли участие 27 тыс. участников из 163 стран. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в четыре раза.

Координаторы «профилей» олимпиады – шесть ведущих российских университетов – участников программы повышения конкурентоспособности российского образования: Высшая школа экономики, ИТМО, Томский и Новосибирский университеты, МФТИ и МИФИ.

Беспрецедентный рост популярности Open Doors наглядно демонстрирует повышение престижа России на глобальном рынке образования. При этом академическое сообщество и студенты всех стран стали позитивнее относиться к своим российским коллегам.

Напомним, Олимпиада Open Doors – это международный проект, который дает шанс стать студентом магистерской программы в лучших университетах России и мира, причем обучаясь бесплатно. Это первый в России проект, организованный несколькими вузами, по привлечению талантливых иностранных абитуриентов магистратуры. В том числе олимпиада призвана развивать контакты наших университетов с иностранными выпускниками учебных заведений с тем, чтобы использовать их потенциал для укрепления отношений России с зарубежными странами.

Организатор олимпиады – ассоциация «Глобальные университеты» (в нее входит 16 вузов). Она проводится с использованием инновационных технологий. Вся олимпиада проходит в онлайн-формате, который впервые был апробирован Высшей школой экономики. Первый этап заключается в заполнении портфолио через специально разработанную информационную платформу, второй этап – в выполнении олимпиадных заданий в режиме идентификации участника и онлайн-контроля всего процесса.

Как отмечают организаторы, онлайн-формат позволил привлечь более 22 тысяч участников из 163 стран мира (они заполнили 27 тысяч портфолио по десяти профилям олимпиады). В прошлой олимпиаде участвовало 5151 человек из 159 стран.

Участники могут пройти все отборочные и финальные мероприятия, «не выходя из дома», нужно только подключение к интернету. Для продвижения олимпиады разработан специальный сайт, мобильная версия системы регистрации.

Если первая олимпиада проводилась по четырем профилям (математика, физика, информатика и экономика), то на этот раз проект расширился вдвое. К перечисленным добавились биология, бизнес и менеджмент, политические науки, психология, филология и лингвистика, химия. Названия этих профилей созвучны соответствующим предметам мировых рейтингов и звучат почти одинаково на русском и английском языках.

Олимпиада реализуется в два этапа. Первый предусматривает регистрацию и заполнение портфолио достижениями участника по любому из выбранных им профилей (один участник имеет право выбрать несколько профилей, заполнив отдельно портфолио по каждому из них). Второй проводится в режиме прокторинга, что позволяет идентифицировать участника, обеспечить всестороннее наблюдение за участниками в течение всего периода выполнения олимпиадного задания (3 часа).

Победителями прошлой олимпиады стали 94 человека, а призерами – 88 человек (из 31 страны). Правительственной квотой для обучения в российских университетах воспользовались 64 человека (некоторые призеры получили другие возможности поступления), в том числе выпускники российских вузов (27 человек).