В России прошел первый тур международной олимпиады среди зарубежных студентов

Закончился первый тур международной олимпиады Open Doors среди зарубежных студентов – абитуриентов магистратур российских высших учебных заведений.

Олимпиаду проводит Ассоциация «Глобальные университеты», в текущем году в ней приняли участие 27 тыс. участников из 163 стран.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в четыре раза, тогда участвовало 8,5 тыс. человек.

Координаторы профилей олимпиады – шесть ведущих российских университетов – участников программы повышения конкурентоспособности российского образования: Высшая Школа Экономики, ИТМО, Томский и Новосибирский университеты, МФТИ и МИФИ.

Начинается второй тур Олимпиады, по итогам которого победители и призеры получат квоты российского правительства на получение магистерского образования в лучших российских университетах.

Беспрецедентный рост популярности Open Doors наглядно демонстрирует рост репутации России на глобальном рынке образования. Вместе с этим академическое сообщество и студенты всех стран стали более позитивно относиться к своим российским коллегам.

Сайт Олимпиады ­– od.globaluni.ru

Олимпиада Open Doors – международный проект, который дает вам шанс стать студентом магистерской программы в лучших университетах России и мира. Обучение проводится бесплатно.

Проект разработан лидерами российского высшего образования при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Международная олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Россотрудничества. Организатором проекта выступает Ассоциация «Глобальные университеты».

Выбрать направления обучения можно онлайн и подать заявку в любое количество университетов одновременно. При этом участник получает «пропуск» в магистратуру до начала приемной кампании. Оба этапа олимпиады проходят онлайн.

Победа в олимпиаде позволяет талантливым студентам из зарубежных стран поступить в магистратуру российских университетов без вступительных испытаний и учиться абсолютно бесплатно (за счет средств бюджета России).

Для победителей и призеров олимпиады действует система «одного окна»: абитуриент может выбрать любой из 500 университетов России, включая 21 ведущий университет – участник проекта 5–100. Обучение по выбранной программе магистратуры возможно на английском или русском языке.

Олимпиада проходит полностью дистанционно, в два этапа: конкурс портфолио и выполнение олимпиадных заданий. Участвовать в отборе может выпускник бакалавриата или специалитета любого вуза мира (кроме граждан России).