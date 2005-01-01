В Тель-Авиве объяснили уничтожение российской техники

Взгляд
21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Немецкие деловые СМИ предсказывают России превращение в великую IT-державу. Ряд отечественных компаний за короткий срок и без особой поддержки государства стали полноценными транснациональными игроками, и этот факт безоговорочно признается на Западе. Более того, потенциал роста нашей ИТ-отрасли выглядит неисчерпаемым. Но так ли всё хорошо, как видится из ФРГ? Подробности...
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Сталинисты не знают Сталина

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
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Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные – потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев

Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
Самое заурядное кафе обязано отвечать двум миллионам регулирующих требований. Единственная задача этого административного кошмара – в любой ситуации оставить предпринимателя виноватым, всегда держать на крючке. И так – в любой сфере. Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

    Послание Путина Федеральному собранию

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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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          В Тель-Авиве объяснили уничтожение российской техники

             21 февраля 2019, 16:20
          Фото: Israel Aerospace Industries IAI/Youtube
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Со стороны Израиля нет никаких действий против России. Мы не задавались целью унизить репутацию российского оружия и не собираемся этого делать», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя появление в роликах израильских оружейников российской техники в качестве мишени.

          Сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис не увидел никакого подтекста в том, что в рекламных роликах израильских вооружений мишенью становится российское оружие. По его словам, в ролике присутствуют российские системы С-300, потому что ими «обладают вооруженные силы Сирии».

          «Мы уничтожаем то оружие, которым они воюют с нами. В основном оно советское, у «Хезболлы» очень мало российских новейших экземпляров. Президент Сирии Башар Асад отдает старое советское оружие «Хезболле», а взамен на это получает российские новые системы... Но это не значит, что Израиль нацеленно выбирает из различных вооружений только советское. Никакого контекста здесь нет и не надо искать его», – пояснил эксперт.

          В то же время он признал, что подобные ролики могут вызывать у российской аудитории негативные эмоции. Ципис напомнил, что после холодной войны на Ближнем Востоке остались гигантские запасы советского оружия, «которым на протяжении многих лет арабские государства воюют с Израилем».

          «Со стороны Израиля нет никаких действий против России. Мы не задавались целью унизить репутацию российского оружия и не собираемся этого делать», – заверил эксперт.

          Он напомнил также, что после развала СССР страны Восточной Европы начали распродавать запасы советских вооружений, в том числе БТР, БМП и вертолеты. «И это было относительно нестарое оружие, оно было произведено в конце 80-х – начале 90-х годов, которое так или иначе оказывается в руках тех или иных группировок или государств на Ближнем Востоке», – подчеркнул эксперт.

          Ципис предположил, что вертолет Ка-50, который уничтожается в ролике, принадлежал сирийской армии. «Поскольку мы с Сирией находимся в состоянии войны, то, скорее всего, при каких-то тех или иных тактических действиях израильских ВВС, наверное, был уничтожен вертолет Сирии. Повторяю и подчеркиваю – Сирии, а не России», – подытожил Саймон Ципис.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в промо-ролике компании Israel Aerospace модель «одноразового» дрона-камикадзе Mini Harpy уничтожает мобильную РЛС, похожую на всевысотный обнаружитель 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, которые используются для российских ЗРК С-300 и С-400.

          Эта же компания прорекламировала свой комплекс противовоздушной обороны MRSAM видеороликом с уничтожением двух российских вертолетов Ка-50. По информации РИА «Новости», скандальное видео показали на выставке Aero India 2019.


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