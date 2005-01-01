В Тель-Авиве объяснили уничтожение российской техники

«Со стороны Израиля нет никаких действий против России. Мы не задавались целью унизить репутацию российского оружия и не собираемся этого делать», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя появление в роликах израильских оружейников российской техники в качестве мишени.

Сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис не увидел никакого подтекста в том, что в рекламных роликах израильских вооружений мишенью становится российское оружие. По его словам, в ролике присутствуют российские системы С-300, потому что ими «обладают вооруженные силы Сирии».

«Мы уничтожаем то оружие, которым они воюют с нами. В основном оно советское, у «Хезболлы» очень мало российских новейших экземпляров. Президент Сирии Башар Асад отдает старое советское оружие «Хезболле», а взамен на это получает российские новые системы... Но это не значит, что Израиль нацеленно выбирает из различных вооружений только советское. Никакого контекста здесь нет и не надо искать его», – пояснил эксперт.

В то же время он признал, что подобные ролики могут вызывать у российской аудитории негативные эмоции. Ципис напомнил, что после холодной войны на Ближнем Востоке остались гигантские запасы советского оружия, «которым на протяжении многих лет арабские государства воюют с Израилем».

«Со стороны Израиля нет никаких действий против России. Мы не задавались целью унизить репутацию российского оружия и не собираемся этого делать», – заверил эксперт.

Он напомнил также, что после развала СССР страны Восточной Европы начали распродавать запасы советских вооружений, в том числе БТР, БМП и вертолеты. «И это было относительно нестарое оружие, оно было произведено в конце 80-х – начале 90-х годов, которое так или иначе оказывается в руках тех или иных группировок или государств на Ближнем Востоке», – подчеркнул эксперт.

Ципис предположил, что вертолет Ка-50, который уничтожается в ролике, принадлежал сирийской армии. «Поскольку мы с Сирией находимся в состоянии войны, то, скорее всего, при каких-то тех или иных тактических действиях израильских ВВС, наверное, был уничтожен вертолет Сирии. Повторяю и подчеркиваю – Сирии, а не России», – подытожил Саймон Ципис.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в промо-ролике компании Israel Aerospace модель «одноразового» дрона-камикадзе Mini Harpy уничтожает мобильную РЛС, похожую на всевысотный обнаружитель 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, которые используются для российских ЗРК С-300 и С-400.

Эта же компания прорекламировала свой комплекс противовоздушной обороны MRSAM видеороликом с уничтожением двух российских вертолетов Ка-50. По информации РИА «Новости», скандальное видео показали на выставке Aero India 2019.