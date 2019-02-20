Путин объяснил, зачем предложил США посчитать скорость российских ракет

Президент России Владимир Путин заявил, что сделанное в ходе послания Федеральному собранию предложение Вашингтону посчитать скорость и дальность перспективного российского оружия не было угрозой, а только призывом просчитать последствия.

«Это же не угроза. Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует, чтобы потом не говорили и не обвиняли нас в излишней агрессивности или еще в чем-нибудь», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что Россия понимает последствия выхода США из ДРСМД, а в ответ предлагает Вашингтону просчитать последствия со своей стороны.

«Считать умеете? Посчитайте, прежде чем принять такое решение, которое создало бы для нас дополнительные угрозы», – заметил Путин.

Президент добавил, что представителям Вашингтона уже говорилось об этом в закрытом режиме.

«Там же взрослые люди сидят, считать-то умеют. Пусть считают, и только после этого счета принимают соответствующие решения. Посмотрим», – заключил Путин.

Ранее президент отметил, что скорость перспективных российских вооружений позволяет размещать носители в нейтральных водах, поэтому не нужно приближаться к берегам того или иного государства.

Во время послания Федеральному Собранию предложил американцам посчитать скорость и дальность перспективных комплексов России.