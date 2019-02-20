Опубликованы новые данные о росте цен в России

Согласно данным Росстата, с начала года потребительские цены увеличились на 1,3%, а за неделю с 12 по 15 февраля инфляция в России осталась на уровне 0,1%.

За отчетную неделю больше всего подорожали свежие помидоры (2,8%), огурцы (2,6%), белокочанная капуста и пшено (1,7%). Стоимость яиц снизилась на 1,2%, а куры и сахара – на 0,5%, передает РИА «Новости».

Цены на дизельное топливо и бензин снизились на 0,1%.

Ранее ЦБ скорректировал прогноз инфляции в России на 2019 год, повысив его до 4,3%. Всего по итогам года ожидается инфляция на уровне 5-5,5%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что во время пика в марте-апреле годовая инфляция может достичь даже 6%.