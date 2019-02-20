Путин потребовал подключить российские школы к высокоскоростному интернету

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, призвал к 2021 году обеспечить все российские школы высокоскоростным интернетом.

«Перед нами задачи нового уровня – к концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет», – сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что российские власти за два года решить вопрос оснащения всех школ современными бытовыми удобствами.

«Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12%, в 2000 году было всего 12%, до 85% в 2018-м. Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школу, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это меньше 1,5% школьников, но если родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости и равных возможностях этих людей только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где есть еще такие школы, – за два года проблему нужно полностью решить», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что, по данным международных исследований, наши ученики начальных и старших классов добиваются хороших результатов и в гуманитарных, и в точных науках – это говорит о качественных изменениях в школьном образовании. Однако при всех достижениях нельзя оставлять за скобками и очевидные проблемы в этой важнейшей сфере, подчеркнул Путин.