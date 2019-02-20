Путин поручил подготовить «социальный контракт» для малоимущих

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил ввести в практику социальные контракты для борьбы с бедностью и поручил правительству с 2020 года финансово помогать регионам, где внедряют социальный контракт.

«Работающим механизмом такой поддержки (бедных) может стать социальный контракт», – заявил глава государства, передает ТАСС.

«Государство помогает гражданам с трудоустройством, повышением квалификации, каждому предоставляется индивидуальные меры поддержки. При этом человек тоже берет на себя определенные обязательства: начать работать, обеспечивать свою семью и детей. По оценкам, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек. Поручаю правительству РФ оказать содействие регионам, которые активно внедряют практику социального контракта», – заявил Путин, объясняя принцип социального контракта.

Президент подчеркнул, что в настоящее время за чертой бедности находятся около 19 млн россиян – «это слишком много».

«Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью – это многодетные, неполные семьи, пенсионеры и люди, которые не могут найти хорошо оплачиваемую работу, потому что ее нет или у них недостаточно квалификации. Государство должно помочь людям выйти из этой ситуации», – добавил президент, передает RT.