В России предложили запустить мониторинг школьного питания

Масштабный общественный мониторинг питания детей в школах будет запущен в России, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

«В ближайшее время вместе с Советом отцов, оценив самые успешные региональные практики, мы запустим масштабный общественный мониторинг детского питания: проблема невкусной еды, «разных» столов и питания детей с особенностями станут предметом особого внимания», - приводит ее словам РИА «Новости».

По ее мнению, обратная связь о реальном положении дел в школах поможет принять адекватное решение по устранению недостатков. «Никакие меры не будут эффективны, если родители не будут давать обратную связь, если не будет народного контроля», - напоминает Кузнецова.

Ранее следователи СК проверили информацию о «голодных обмороках» в школах Кузбасса. По итогам инспекции в 26 школах выявлен ряд недостатков.