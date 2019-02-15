У СК возникли претензии к питанию в школах Кузбасса

По итогам проведенной следователями в Кемеровской области проверки сообщений о «голодных обмороках» и некачественных обедах в школах региона в организации питания школьников были выявлены недостатки, в том числе не везде имел место надлежащий контроль качества продуктов, а также отсутствует общий порядок ценообразования.

В пресс-службе следственного управления СК по региону сообщили ТАСС, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, а все проблемы исправлялись по ходу проверки. «Информация о выявленных недостатках в организации питания учащихся направлена в администрацию области», – сообщили в ведомстве.

Следователи проверили организацию школьного питания в 26 школах и установили ряд недостатков. Так, единообразного подхода к организации питания учащихся в школах, отдаленных от Кемерово, нет, эти вопросы решаются силами самих школ, а не предприятий, поставляющих готовые блюда. Надлежащий контроль качества и безопасности продуктов также существует не во всех учебных заведениях. В одной из школ пищу готовили с нарушениями технологии.

«Внесено предложение (в администрацию области) рассмотреть вопрос об оплате обедов учащихся, которым полагаются льготы, и учеников сельских школ в полном объеме за счет бюджетных средств, вне зависимости от социальной категории», – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Кемеровской области сказали, что получили информацию о проверках СК, ее передали в департамент образования и науки Кемеровской области для принятия необходимых мер.

В Кемеровской области работает около 670 школ, в которых обучаются свыше 300 тыс. детей. По данным администрации области, горячим питанием обеспечены 90,1% школьников, что выше общероссийского показателя.

Проверки в кузбасских школах начались в конце января в связи с заявлением детского омбудсмена Кузбасса Дмитрия Кислицына о том, что у детей в школах региона участились голодные обмороки в связи с нехваткой денег у родителей на еду. Позже Кислицын заявил, что проверки не подтвердили фактов голодных обмороков в школах.